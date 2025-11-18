پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال ساحلی «ب» ایران در سومین دیدار گروهی بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان مقابل اتریش نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در سومین روز از بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان به میزبانی توکیو، صبح امروز تیم «ب» والیبال ساحلی ایران در سومین دیدار مرحله گروهی مقابل اتریش ۳ بر ۱ شکست خورد.
امیرعلی علیزاده ساوه و امیرحسین بابو کوهستانی ترکیب تیم «ب» ایران را در این مسابقه تشکیل میدادند. در ست نخست تیم اتریش که با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ پیروز شد. ملیپوشان ایران در ست دوم عملکرد بهتری داشتند و موفق شدند با نتیجه ۲۱ بر ۱۳ بازی را به تساوی بکشانند. با این حال در ست سوم و سرنوشتساز تیم اتریش دوباره جریان مسابقه را در دست گرفت و با برتری ۱۵ بر ۸ پیروزی نهایی را از آن خود کرد.
تیم «ب» ایران پیش از این آمریکا را شکست داده و مقابل آلمان نتیجه را واگذار کرده بود.
تیم «ب» والیبال ساحلی ایران با هدایت فریدون الهامی و سرپرستی بهنام بگجانی در مسابقات حاضر است. ملیپوشان کشورمان فردا در چهارمین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف اوکراین میروند.