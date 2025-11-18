به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل امور اقتصادی خراسان جنوبی از شناسایی ۷۷۷ نقطه مستعد سرمایه‌گذاری در اطلس سرمایه گذاری، صدور ۳۰۰ مجوز بی‌نام و تدوین ۱۲۰ عنوان فرصت سرمایه‌گذاری مزیت‌دار در استان خبر داد.

ذاکریان، درخصوص اقدامات انجام شده برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های جذب سرمایه در استان گفت: با همراهی همه دستگاه‌های اداری و اجرایی، با تدوین اطلس سرمایه گذاری استان، ۱۴۳ لایه اطلاعاتی مرتبط با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پهنه‌های مختلف استان احصا شده است.

وی افزود: در کنار این اطلاعات، مطلوبیت هر یک از پهنه‌ها نیز شناسایی شد تا تصویر دقیقی از ظرفیت‌های خراسان جنوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

ذاکریان با بیان اینکه ۷۷۷ نقطه زمین از یک تا بیش از ۵۰ هکتار برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی آماده شده است، گفت: این پهنه‌ها برای فعالیت‌های متنوع کشاورزی، معدنی، صنعتی و فرآوری مهیا شده و امکان استفاده از آنها در شهرستان‌هایی با اقلیم و ویژگی‌های مشابه نیز وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: ۳۰۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های تخصصی صادر و در اختیار مرکز خدمات قرار گرفته که اطلاعات کامل آن در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بارگذاری شده است.

وی با اشاره به تدوین ۱۲۰ عنوان فرصت سرمایه‌گذاری مزیت‌دار در خراسان جنوبی گفت: این عناوین قابلیت تکثیر دارند و بسته به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های شهرستان‌ها می‌توانند در چندین نقطه استان اجرا شوند.

ذاکریان در خصوص مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران نیز گفت: در استان مشوق‌های متنوعی از جمله معافیت‌های ۱۰ ساله، ۱۳ ساله و حتی ۲۰ ساله پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذاران بسته به نوع فعالیت و محل اجرای طرح می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به رشد چشمگیر تولید انرژی‌های پاک در خراسان جنوبی افزود: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی استان به ۲۵ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری کمتر از ۵ درصد است.

وی گفت: در استان خراسان جنوبی نیمی از این ظرفیت توسط سرمایه‌گذاران خارجی و بخش دیگر توسط سرمایه‌گذاران داخلی و دستگاه‌های اجرایی استان تأمین شده است.