اجرای برجنگاره «قهرمان» بر بدنه برج آزادی
همزمان با «رویداد ملی قهرمان» و انتشار تقریظهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ویژهبرنامه برجنگاره «قهرمان» شامگاه سهشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۴ بر بدنه برج آزادی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، این برنامه به همت بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی برگزار میشود و هدف آن پاسداشت نقشآفرینی بانوان قهرمان ایرانی و معرفی الگوهای الهامبخش در عرصه جهاد، صبر و مقاومت است.
در این نمایش، بخشهایی از زندگی سه بانوی قهرمان که محور کتابهای یادشده هستند، بازنمایی میشود:
شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی؛
• خانمناز علینژاد، همسر شهید شیرعلی سلطانی؛
• فرحناز رسولی، همسر سردار شهید سعید قهاری.
این برنامه بخشی از بیستویکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت است و همزمان در ۶۰ نقطه کشور نیز برگزار خواهد شد.