اجرای برج‌نگاره «قهرمان» بر بدنه برج آزادی

همزمان با «رویداد ملی قهرمان» و انتشار تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ویژه‌برنامه برج‌نگاره «قهرمان» شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ بر بدنه برج آزادی اجرا می‌شود.