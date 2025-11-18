گلایه از مراسمی کمرنگ برای نیما، کمبود زیرساخت در رامسر و معضل همیشگی آرد و نان؛ سه موضوعی که حسین قبادی در گزارش "بدون تعارف" به آن پرداخت.

از یادبودی در خور نیما تا گلایه‌های رامسر و معضل آرد و نان

از یادبودی در خور نیما تا گلایه‌های رامسر و معضل آرد و نان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین قبادی در تازه‌ترین بسته بدون تعارف خود، به سه موضوع چالش‌برانگیز در استان پرداخته است؛ از مراسم یادبودی که شایسته مقام نیما یوشیج نبود تا گلایه‌های امام جمعه رامسر از کمبود زیرساخت‌ها در "عروس شهرهای ایران" و ادامه مشکلات حوزه آرد و نان.

اولین محور این گزارش به مراسم یادبود نیما یوشیج اختصاص دارد. به گزارش قبادی، مراسمی که اخیراً برای پدر شعر نو فارسی برگزار شد، نه در خور مقام این شاعر بزرگ بود و نه انتظارات جامعه فرهنگی و ادبی استان را برآورده کرد.

دومین موضوع گزارش، گلایه‌های امام جمعه رامسر از عدم توجه کافی به زیرساخت‌های این شهرستان است. در این بخش تأکید شده که رامسر با لقب "عروس شهرهای ایران" همچنان با کمبودهای جدی در زمینه زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی و رفاهی مواجه است و این مسئله مانع توسعه متوازن این منطقه گردشگری شده است.

سومین محور نیز به قصه پرغصه آرد و نان در استان می‌پردازد. قبادی در این بخش به مشکلات مستمر در زمینه تأمین آرد، کیفیت نان و نوسانات قیمت اشاره کرده است.

گزارش "بدون تعارف" که به صورت هفتگی از شبکه استانی مازندران پخش می‌شود، به بررسی بی‌طرفانه مسائل و مشکلات استان می‌پردازد و انتظار می‌رود مسئولان استانی به موضوعات مطرح شده در این برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشند.