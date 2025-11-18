پخش زنده
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور تمامی رهبران شیعه از جمله نخستوزیر، رسماً خود را بهعنوان بزرگترین فراکسیون مجلس آینده معرفی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، این تصمیم بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس و با حضور همه رهبران جریانهای شیعی در بغداد اتخاذ شد. در این نشست گروههای سیاسی شیعه ضمن تبریک موفقیت انتخابات، بر انسجام ملی، پایبندی به قانون اساسی و احترام به اراده رایدهندگان تأکید کردند.
چارچوب هماهنگی اعلام کرد روند بررسی و انتخاب نامزد نخستوزیری در میان احزاب شیعه آغاز شده است و در همین راستا به زودی، دو کمیته رهبری برای تدوین رویکرد اداره دولت آینده و ارزیابی نامزدهای نخستوزیری تشکیل خواهد داد.
این ائتلاف تأکید کرد، دولت آینده باید اصلاحمحور، پاسخگو و منطبق با نیازهای سیاسی، اقتصادی و خدماتی کشور باشد.