

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، این تصمیم بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس و با حضور همه رهبران جریان‌های شیعی در بغداد اتخاذ شد. در این نشست گروه‌های سیاسی شیعه ضمن تبریک موفقیت انتخابات، بر انسجام ملی، پایبندی به قانون اساسی و احترام به اراده رای‌دهندگان تأکید کردند.

چارچوب هماهنگی اعلام کرد روند بررسی و انتخاب نامزد نخست‌وزیری در میان احزاب شیعه آغاز شده است و در همین راستا به زودی، دو کمیته رهبری برای تدوین رویکرد اداره دولت آینده و ارزیابی نامزد‌های نخست‌وزیری تشکیل خواهد داد.

این ائتلاف تأکید کرد، دولت آینده باید اصلاح‌محور، پاسخ‌گو و منطبق با نیاز‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی کشور باشد.