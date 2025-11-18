پخش زنده
امروز: -
اجرای طرح همیار آب در مدارس کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلا استان آئین شروع طرح همیار آب در دبستان فرهنگیان یاسوج برگزار شد.
این مراسم با هدف مشارکت دانش آموزان در طرح همیار آب و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانشآموزان، معلمان و خانوادهها برای آموزش عملی مفاهیم مدیریت منابع آب برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این آئین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در شرایط اقلیمی کنونی گفت: طرح همیار آب فرصتی است تا دانشآموزان با مفاهیم علمی و کاربردی حفاظت از منابع آبی آشنا شوند و به عنوان سفیران آب نقشآفرینی کنند.
رضا رضایی تأکید کرد: همکاری میان آموزش و پرورش و آبفا میتواند تحولی پایدار در نگرش جامعه نسبت به مصرف آب ایجاد کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این آئین ضمن قدردانی از مشارکت آبفا در اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی مشترک، بر اهمیت آموزش صرفه جویی از سنین پایه تأکید کرد و گفت: نقش دانش آموزان را در انتقال پیام صرفه جویی به خانوادهها بسیار مؤثر است.
ایوب رضایی افزود: مدارس میتوانند به کانونهای اصلی تربیت نسلی آگاه و مسئول در قبال منابع حیاتی تبدیل شوند