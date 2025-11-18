دستگیری عاملان زورگیری گوشی تلفن همراه در یکی از خیابانهای مشهد
دو عامل زورگیری گوشی تلفن همراه در یکی از خیابانهای مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی گفت: در پی انتشار کلیپی از زورگیری گوشی تلفن همراه با تهدید سلاح سرد در ۱۸ آبان ماه، تحقیقات پلیسی با توجه به سرنخهای موجود آغاز شد.
سرهنگ دکتر نبیالله مرادی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد با اقدامهای اطلاعاتی دو متهم پرونده را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: تحقیقات پرونده از متهمان که تا کنون به سه فقره سرقت خشن گوشی تلفن همراه اعتراف کردهاند، ادامه دارد.