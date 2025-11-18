اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
هشت هزار جلد کتاب در ۱۰۰ عنوان از تولیدات حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی به ادارهکل کتابخانههای عمومی استان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی حوزه هنری در تولید کتاب گفت: حوزه هنری از ابتدای انقلاب یکی از نهادهای پیشرو در حوزه نشر، چه از طریق انتشارات سوره مهر و چه از طریق همکاریهای گسترده مراکز استانی با ناشران کشور، بوده است.
مجید عسکری افزود: خراسان رضوی نیز به دلیل پیشینه فرهنگی خود، میزبان بسیاری از چهرههای برجسته شعر و داستان بوده و نقش مهمی در تولید آثار حوزه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی داشته است.
وی با بیان این که در ۲ سال اخیر تلاش کردیم نشر مستقل و جدیدی را در استان راهاندازی کنیم، اضافه کرد: تاکنون هفت عنوان از این مجموعه منتشر شده و کیفیت آثار به اذعان کارشناسان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی هدف از این اهدای کتاب را گسترش دسترسی عمومی مردم به آثار فاخر هنری و ادبی دانست و گفت: بخشی از آثار اهدایی تخصصی و ویژه هستند از جمله کتابهایی در حوزه نمایشنامه، شعر و داستان. این همکاری میتواند آغاز فصل جدیدی در تعامل حوزه هنری و نهاد کتابخانههای عمومی باشد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: هفته کتاب با شعار «بخوانیم برای ایران» در حال برگزاری است و امیدواریم این دست برنامهها مردم را بیش از پیش به سمت مطالعه هدایت کند.
حسین نوربخش افزود: شبکه کتابخانههای عمومی استان با نزدیک به ۳۰۰ نقطه خدمتی در شهرها، بخشها و روستاها ظرفیت بسیار بزرگی برای رساندن کتاب به دست مخاطبان مختلف دارد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۷۰ هزار عضو فعال در کتابخانههای استان حضور دارند و کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) با ۲۰ هزار عضو، یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی استان است. با این ظرفیت گسترده، کتابهای اهدایی به سرعت در سراسر استان توزیع و در دسترس مردم قرار میگیرد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی با اشاره به اینکه کتابخانهها به یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شدهاند، گفت: کتابخانه تنها محل امانت کتاب نیست؛ بلکه مرکزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، محافل ادبی و نشستهای تخصصی است.