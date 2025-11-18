به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی حوزه هنری در تولید کتاب گفت: حوزه هنری از ابتدای انقلاب یکی از نهاد‌های پیشرو در حوزه نشر، چه از طریق انتشارات سوره مهر و چه از طریق همکاری‌های گسترده مراکز استانی با ناشران کشور، بوده است.

مجید عسکری افزود: خراسان رضوی نیز به دلیل پیشینه فرهنگی خود، میزبان بسیاری از چهره‌های برجسته شعر و داستان بوده و نقش مهمی در تولید آثار حوزه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی داشته است.

وی با بیان این که در ۲ سال اخیر تلاش کردیم نشر مستقل و جدیدی را در استان راه‌اندازی کنیم، اضافه کرد: تاکنون هفت عنوان از این مجموعه منتشر شده و کیفیت آثار به اذعان کارشناسان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی هدف از این اهدای کتاب را گسترش دسترسی عمومی مردم به آثار فاخر هنری و ادبی دانست و گفت: بخشی از آثار اهدایی تخصصی و ویژه هستند از جمله کتاب‌هایی در حوزه نمایشنامه، شعر و داستان. این همکاری می‌تواند آغاز فصل جدیدی در تعامل حوزه هنری و نهاد کتابخانه‌های عمومی باشد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: هفته کتاب با شعار «بخوانیم برای ایران» در حال برگزاری است و امیدواریم این دست برنامه‌ها مردم را بیش از پیش به سمت مطالعه هدایت کند.

حسین نوربخش افزود: شبکه کتابخانه‌های عمومی استان با نزدیک به ۳۰۰ نقطه خدمتی در شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها ظرفیت بسیار بزرگی برای رساندن کتاب به دست مخاطبان مختلف دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۷۰ هزار عضو فعال در کتابخانه‌های استان حضور دارند و کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) با ۲۰ هزار عضو، یکی از بزرگ‌ترین مراکز فرهنگی استان است. با این ظرفیت گسترده، کتاب‌های اهدایی به سرعت در سراسر استان توزیع و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها به یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند، گفت: کتابخانه تنها محل امانت کتاب نیست؛ بلکه مرکزی برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی، محافل ادبی و نشست‌های تخصصی است.