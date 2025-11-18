پخش زنده
امروز: -
فرماندار پلدختر گفت: مراسم استقبال و تشییع از شهدای گمنام ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳۰ آبان در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار پلدختر ظهر در جلسه هماهنگی و برنامهریزی مراسم استقبال و تشییع پیکر شهدای گمنام، بر جایگاه والا و الهامبخش شهدا تأکید و اظهار کرد: شهدای گمنام، نام آشناها و ستارگان درخشانی در آسمان تاریک و چراغ راه ایثار و مقاومت هستند که حضور این عزیزان با بوی خود شهرستان را عطرآگین میکند و موجب تقویت روحیه ایمان خواهد شد.
محمد عزیزی جایگاه والا و الهامبخش شهدا تأکید و خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدا در آسمان تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند که تجلی عینی آموزههای عینی حضرت فاطمه زهرا (س) هستند و عزت، اقتدار و سربلندی امروز ما مرهون خون شهدا است.
فرماندار پلدختر بر آمادگی ادارات و نهادهای شهرستان برای استقبال از شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: همکاری تمام ادارهها و نهادها برای برگزاری باشکوه این رویداد ملی و معنوی در خور شأن و منزلت شهدای گمنام ضروری است.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق مراسم استقبال از شهدای گمنام در پلدختر تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس ضرورت و هرچه باشکوهتر برگزارشدن این مراسم باید از تمام ظرفیت رسانهها، بخشداران و دهیاران استفاده و تدابیر لازم اندیشیده شود.
عزیزی یادآور شد: شهرداری، فضاسازی شهر را مناسب با ایام فاطمیه و استقبال از شهدای گمنام آماده و مهیا کند و علاوه بر سایر دستگاهها بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران، از خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورد و آموزشوپرورش جهت اطلاعرسانی به اولیا، دانشآموزان و معلمان از شبکه شاد استفاده کند.