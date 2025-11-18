به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئيس کل دادگستری مازندران در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان، از مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک در شهرستان جویبار بازدید کرد.

عباس پوریانی در این بازدید گفت: پایانه کشاورزی روماک با بهره مندی از تجهیزات نوین و تکنولوژی های به روز دنیا، از توان نگهداری ۹۰ هزار تُن محصولات کشاورزی به صورت همزمان برخوردار بوده و ظرفیتی بسیار ارزشمند برای تنظیم بازار و توزیع کالا در کشور محسوب می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه باید در راستای رفع موانع سرمایه گذاری و تولید، از شرکت های صنعتی استان از جمله پایانه روماک اهتمام شود، افزود: در این بازدید برخی مسائل مرتبط با بانک ها از سوی مدیریت شرکت مورد طرح قرار گرفت که ضمن بررسی موارد موجود، دستورات لازم در خصوص رفع این موانع و مشکلات در چهارچوب قانون صادر شد.

پوریانی ادامه داد: از مدیران بانک های استان مازندران انتظار داریم ضمن همراهی و تعامل و همچنین بازدید از این شرکت تولیدی و شرکت های مشابه، نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود در چهارچوب قانون اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ نفر به شکل مستقیم و قریب به ۷۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در این شرکت اشتغال دارند، تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی استان نسبت به این مجموعه بسیار مثبت است و مسئولین مرتبط، با توجه به فرامین مقام معظم رهبری و شعار سال، تکلیف دارند کمک و حمایت لازم را در چهارچوب‌ قانون از شرکت های تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاران دارای اهلیت داشته باشند.

پوریانی با بیان اینکه محصولات شرکت روماک به بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه، ترکمنستان و بسیاری کشورهای همسایه صادر می شود، تصریح کرد: حمایت قانونی از این گونه شرکت ها، در ارتقای امنیت غذایی استان به عنوان یک موضوع بسيار مهم، مفید و مثمرثمر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران و معاونین قضایی دادگستری استان در ادامه از فرایند اجرایی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک بازدید کردند.