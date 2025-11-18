پخش زنده
دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت گفت:در این دوره از جشنواره تئاتر مقاومت، هدف ما پاسداشت مقام شهدای اقتدار در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی است.
محمد کاظمیتبار، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تشریح رویکرد اصلی این جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره تئاتر مقاومت، هدف ما پاسداشت مقام شهدای اقتدار و بزرگداشت شهدا و ملت عزیز ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی است. تلاش داریم تولیداتی ارائه شود که بتواند رشادتها، وحدت و سرافرازی مردم ایران را در این دفاع مقدس ۱۲روزه بهدرستی منعکس کند.
وی با اشاره به گستردگی موضوعات جشنواره افزود:ما محورهای اصلی را اعلام کردهایم، اما در جزئیات نیز موضوعاتی مانند جنگافروزی و حملاتی که علیه کشورمان صورت گرفته، مورد توجه قرار دارد. یکی از محورهای ما مستقیماً به همین تقابلها و پاسخی که ملت ایران داده است اشاره میکند؛ بنابراین دقیقاً همان نکتهای که شما مطرح کردید، در جشنواره دیده شده است.
کاظمیتبار تأکید کرد: بخشی از تولیدات بهصورت هدایتشده خواهد بود و بخش مهمی نیز به خلاقیت و نگاه هنرمندان سپرده شده است. انشاءالله امسال شاهد آثار متعدد، باکیفیت و تأثیرگذاری درباره جنگ ۱۲روزه و دفاع مقدس ۱۲روزه خواهیم بود.
او ابراز امیدواری کرد این دوره از جشنواره بتواند نقش موثری در ثبت و بازتاب روایت ملت ایران از مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزات اخیر داشته باشد.