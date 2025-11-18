محمد کاظمی‌تبار، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تشریح رویکرد اصلی این جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره تئاتر مقاومت، هدف ما پاسداشت مقام شهدای اقتدار و بزرگداشت شهدا و ملت عزیز ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی است. تلاش داریم تولیداتی ارائه شود که بتواند رشادت‌ها، وحدت و سرافرازی مردم ایران را در این دفاع مقدس ۱۲روزه به‌درستی منعکس کند.

وی با اشاره به گستردگی موضوعات جشنواره افزود:ما محور‌های اصلی را اعلام کرده‌ایم، اما در جزئیات نیز موضوعاتی مانند جنگ‌افروزی و حملاتی که علیه کشورمان صورت گرفته، مورد توجه قرار دارد. یکی از محور‌های ما مستقیماً به همین تقابل‌ها و پاسخی که ملت ایران داده است اشاره می‌کند؛ بنابراین دقیقاً همان نکته‌ای که شما مطرح کردید، در جشنواره دیده شده است.

کاظمی‌تبار تأکید کرد: بخشی از تولیدات به‌صورت هدایت‌شده خواهد بود و بخش مهمی نیز به خلاقیت و نگاه هنرمندان سپرده شده است. ان‌شاءالله امسال شاهد آثار متعدد، باکیفیت و تأثیرگذاری درباره جنگ ۱۲روزه و دفاع مقدس ۱۲روزه خواهیم بود.

او ابراز امیدواری کرد این دوره از جشنواره بتواند نقش موثری در ثبت و بازتاب روایت ملت ایران از مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزات اخیر داشته باشد.