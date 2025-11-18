پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه بیست و هفتم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۲۲، خرمشهر با ۱۲۱، شادگان با ۱۰۲، کارون با ۱۳۵، اهواز با ۱۱۴، ماهشهر با ۱۳۶، آغاجاری با ۱۲۲، بهبهان با ۱۴۵، ملاثانی با ۱۳۶، هفتکل با ۱۰۹، باغملک با ۱۰۱، شوشتر با ۱۲۱، اندیکا با ۱۳۵، لالی با ۱۱۵ و دزفول با ۱۱۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان، اندیمشک، شوش، سوسنگرد و هویزه در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.