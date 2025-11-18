

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی برترین‌های پینگ پنگ دنیا در هفته چهل و هفتم سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد و در بخش بانوان، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان ایران پس از کسب دو نشان طلای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با ۹۵ پله صعود، ضمن رسیدن به جایگاه ۱۳۳ دنیا، نفر نخست بانوان پینگ پنگ باز ایران شد.

شیما صفایی با ۱۴ پله صعود مکان ۱۶۶ را به خود اختصاص داد، الینا رحیمی با دو پله تنزل به مکان ۲۶۰ دنیا رسید و مهشید اشتری با دو پله ارتقا جایگاه ۳۲۳ دنیا را به خود اختصاص داد.

ستایش ایلوخانی دیگر ملی پوش ایرانی حاضر در بازی‌های همبستگی اسلامی با یک پله صعود به مکان ۳۵۶ دنیا صعود کرد.

در بخش مردان نیز امیرحسین هدایی پس از حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی با ۹ پله ارتقا به رتبه زیر ۲۰۰ صعود کرد و مکان ۱۹۹ دنیا را به خود اختصاص داد.