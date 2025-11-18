به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نخعي راد دیشب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع اجراي طرح بلند مرتبه سازي در کلانشهر مشهد گفت: مشاور طرح، برخلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، عنوان «بلندمرتبه» را به سه سطح «میان‌مرتبه ۱»، «میان‌مرتبه ۲» و «بلندمرتبه»تقسیم کرده است در حالیکه این کار باعث تعمیم بلندمرتبه‌سازی به بخش زیادی از پهنه‌های شهر به ویژه در محور‌های پُرترافیک شده که این مساله خلاف سیاست شورای عالی است.

نخعی با انتقاد از افزایش تراکم به جای کاهش آن در این طرح افزوده است : در طرح پیشنهادی، تراکم جمعیت افزایش یافته است در حالی که طبق قانون برنامه هفتم باید تراکم جمعیت در هکتار از حدود ۱۰۴ نفر به حدود ۶۰ نفر در هکتار کاهش یابد.

نماينده مردم مشهد و كلات طرح بلند مرتبه سازی را دارای «نگاه اقتصادی غلبه‌یافته» دانست و گفت: مسائل مهمی مانند ترافیک، محیط زیست، ظرفیت بارگذاری شهری و فرهنگ اجتماعی به درستی دراین طرح لحاظ نشده‌اند.

نخعی خواست پنج نفر از استادان حوزه‌های شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی، طرح را بازنگری و نسخه جدید آن را با رعایت دغدغه‌های تخصصی به کمیسیون ماده ۵ ارائه کنند.

نماينده مردم مشهد و كلات همچنین با انتقاد از دخالت سیاست‌های محلی و مرکزی در اجرای این طرح گفت: اجرای بلندمرتبه‌سازی باید با توجه به سیاست‌گذاری شهری محلی و مصوبات مربوط به شهرسازی انجام شود و نباید تصمیم‌گیری ها از مرکز به مشهد تحمیل شود.