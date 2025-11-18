به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جلسه تبیین دستورالعمل فنی، فرایند و برنامه اجرایی آئین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: مطابق بند (خ) ماده (۷۱)، وزارت جهاد کشاورزی متعهد است با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد نسبت به ایجاد نظام جامع رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی، شناسنامه‌دار کردن و برندسازی محصولات کشاورزی اقدام کند.



فرشاد بابایی گفت: بر اساس آئین‌نامه مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس و مسئول گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار سازمان به‌عنوان دبیر کمیته اجرایی و حل اختلاف استان تعیین شده‌اند. همچنین در شهرستان‌ها، مدیر جهاد کشاورزی مسئول کمیته و رئیس اداره تولیدات گیاهی دبیری کمیته اجرایی و حل اختلاف را برعهده خواهند داشت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، اجرای این تکلیف قانونی به سازمان حفظ نباتات واگذار شده است.

بابایی، افزود: طبق بند (الف) ماده (۳۵)، فرایند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با نظارت دستگاه‌های تخصصی انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: در سال نخست اجرای این دستورالعمل، پنج محصول زراعی شامل گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی و پیاز و دو محصول باغی شامل سیب و انگور در استان لرستان مشمول اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات خواهند بود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این دستورالعمل، گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تقویت پایه‌های امنیت غذایی کشور برداشته شود.