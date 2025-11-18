به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ عباس عزیزی گفت: برابر اخبار و اطلاعات به‌دست‌آمده، اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر قصد داشتند مقادیری تریاک را از استان‌های جنوبی کشور به همدان منتقل کنند.

او افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس شهرستان فامنین، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان تأکید کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۲۷ کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و متهم دستگیر و فرد مذکور پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

عزیزی تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی و تعامل عملیاتی در سطح استان دو راهبرد مؤثر برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر است که نتایج قابل‌توجهی در کنترل توزیع و انتقال این مواد در همدان به همراه داشته است.