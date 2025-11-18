پخش زنده
فرصت آشنایی بهره برداران با آخرین دستاوردها در هجدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، هجدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی از امروز گشایش مییابد تا فرصتی برای آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی با آخرین دستاوردهای فناوری در این زمینه فراهم شود.
موضوعاتی که غرفه داران به آن پرداختهاند، عبارت است از:
🔹نهادهها، تجهیزات آبیاری و آبرسانی؛
🔹صنایع تبدیلی، داروهای دامپزشکی، صنایع وابسته؛
🔹دام و طیور، آبزیان؛
🔹ادوات کشاورزی، ماشین آلات، تجهیزات گلخانهای و باغبانی؛
🔹و کشاورزی دانش بنیان و نوآور.
نمایشگاه تا ۳۰ آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقهمندان است.
نشانی: اراک، میدان امام خمینی (ره)، محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی.