دادسرای عمومی و انقلاب اراک با صدور اطلاعیه‌ای به همشهریان اطمینان داد که دریافت پیامک‌های اخیر مبنی بر ثبت پرونده در شعب کشیک، صرفاً برای ساماندهی گزارشات بایگانی شده سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۳ بوده و به هیچ عنوان متضمن جنبه کیفری یا لزوم حضور فوری در مراجع قضایی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، اطلاعیه صادره از سوی دادسرای اراک تاکید می‌کند که کلیه پیامک‌های دریافتی با موضوع «ثبت پرونده در شعب کشیک دادسرای عمومی و انقلاب اراک» بایستی با دقت تفسیر شوند.

این پیامک‌ها در راستای نظم‌دهی به گزارشات تکراری و پرونده‌های فاقد وصف کیفری مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ ارسال شده‌اند.

شهروندان گرامی در صورت دریافت این پیامک‌ها، از مراجعه به شعب قضایی خودداری کنند.

هرگونه نیاز به حضور افراد، صرفاً از طریق ابلاغیه رسمی به اطلاع آنها خواهد رسید.

برای کسب اطلاع دقیق از وضعیت پرونده یا موضوع مورد نظر، افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی به آدرس my.adliran.ir اقدامات لازم را انجام دهند.

این اقدام در راستای اجرای طرح‌های نظارتی برای کاهش مراجعات غیرضروری و تسریع در روند اداری پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان مرکزی صورت گرفته است.