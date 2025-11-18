به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ حیدر آسیابی در بازدید‌های خود از حوزه‌های قضایی مراوه تپه، کلاله، مینودشت و گالیکش وضعیت رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح را بررسی کرد.

آسیابی گفت: هم اکنون ۳۲ شعبه دادگاه صلح در حوزه‌های قضایی استان فعال است که در ۷ ماهه نزدیک به ۵۵ هزار پرونده در این شعب، رسیدگی و مختومه شده است که از این تعداد نزدیک به ۴ هزار فقره پرونده با سازش، بسته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در حال حاضر میانگین رسیدگی پرونده‌ها در شعب این دادگاه‌ها ۴۹ روز است، افزود: برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده در دادگاه‌های صلح، ۳ شعبه جدید به زودی در مرکز استان، فعال می‌شود و تلاش می‌کنیم مدت زمان رسیدگی به کمتر از ۴۰ روز برسد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در کنار همه دادگاه‌های صلح، شعب شورای حل اختلاف نیز مستقر است و در کنار هم برای حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات تلاش می‌کنند.

آسیابی افزود: هم اکنون میانگین سازش پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان نیز ۴۶ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.

در بازدید امروز رئیس کل دادگستری گلستان از حوزه قضایی مینودشت از کارکنان شعبه اول دادگاه صلح این شهرستان به جهت آنکه ۱۰۰ درصد پرونده‌های آن به صورت الکترونیک رسیدگی می‌شود، قدردانی کرد.