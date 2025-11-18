به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، طرح‌های بزرگی در حوزه‌های آب‌رسانی، برق‌رسانی، راه‌سازی، درمان و آموزش در دست اجراست تا شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور به حداقل برسد.

سردار محمدحسن حزنی افزود: یکی از ماموریت‌های اصلی سپاه پاسداران، اجرای طرح‌های عمرانی و اجتماعی برای رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و محروم است.

وی گفت افزود: نطنز به عنوان یکی از مناطق نیازمند استان، در کانون توجهات قرارگاه محرومیت‌زدایی قرار گرفته است.