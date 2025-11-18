پخش زنده
قرارگاه محرومیتزدایی سپاه برای محرومیتزدایی شهرستان نطنز به عنوان یکی از مناطق نیازمند استان اصفهان دست بکار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه گفت: با برنامهریزی صورتگرفته، طرحهای بزرگی در حوزههای آبرسانی، برقرسانی، راهسازی، درمان و آموزش در دست اجراست تا شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور به حداقل برسد.
سردار محمدحسن حزنی افزود: یکی از ماموریتهای اصلی سپاه پاسداران، اجرای طرحهای عمرانی و اجتماعی برای رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و محروم است.
وی گفت افزود: نطنز به عنوان یکی از مناطق نیازمند استان، در کانون توجهات قرارگاه محرومیتزدایی قرار گرفته است.