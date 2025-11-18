پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران مازندران از ادامه آتشسوزی در منطقه الیت خبر داد و گفت: با وجود محدود شدن آتش، عملیات مهار با حضور بالگردها و تیمهای زمینی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به شرایط جوی گفت: بارشهای اخیر در استان قابل ملاحظه نبوده و آتشسوزیها اگرچه محدود شده، اما هنوز کاملاً مهار نشده است.
وی از ادامه عملیات هوایی و زمینی خبر داد و افزود: صبح امروز دو بالگرد مجدداً بر فراز منطقه به پرواز درآمدند و از دریاچه ولشت آبگیری کردند تا آتش را محدود کنند. در کنار آن، تیمهای زمینی نیز بیوقفه مشغول مهار آتش هستند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و مردمی تأکید کرد: تمام توان خود را برای مهار کامل آتش به کار گرفتهایم و خوشبختانه آتش نسبت به روزهای گذشته محدودتر شده، اما هنوز کار به پایان نرسیده است.
عملیات مهار آتش از چند روز گذشته با حضور گسترده نیروهای مردمی، امدادی و هوایی در جریان است و انتظار میرود با تداوم این تلاشها، آتش به طور کامل خاموش شود.