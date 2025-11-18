به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: بزرگ‌ترین رویداد ملی تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای ایران با عنوان «جام رسانه امید» با حضور ۲ تیم از استان صبح امروز آغاز شد.

مجید صلاحی با اشاره به جزئیات این رویداد افزود: جام رسانه امید به‌مدت دو روز برگزار می‌شود و با حضور حدود ۸۰۰ فعال رسانه‌ای از سراسر کشور، خبرنگاران رسانه‌های خارجی و تیم‌های رسانه‌ای جهادی بزرگ‌ترین گردهمایی رسانه‌ای سال است.

به گفته وی هدف این رویداد، گسترش جریان تولید خبر خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاورد‌های ایران اسلامی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای است.

محور‌های این رویداد جهاد علمی، جهاد خدمت، جهاد تبیین و پیشرفت ایران قوی با قالب‌های متفاوت است.

شرکت کنندگان به صورت گروه‌های ۵ تا ۶ نفره یا به صورت انفرادی در این لیگ در قالب ویراستار خبر، گزارشگر، عکاس و فیلمبردار، متخصص هوش مصنوعی، متخصص تولیدمحتوای غیرمتنی، متخصص انتشار محتوا و تدوین‌گر در این رقابت حضور دارند.

اختتامیه این رویداد ملی در روز ۲۸ آبان‌ماه با حضور خانواده معظم شهدا، مسئولان کشوری، لشکری و فعالان رسانه‌ای کشور برگزار خواهد شد.