دومین دوره جام رسانه امید با حضور دو تیم اصفهانی امروز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: بزرگترین رویداد ملی تولید و انتشار محتوای رسانهای ایران با عنوان «جام رسانه امید» با حضور ۲ تیم از استان صبح امروز آغاز شد.
مجید صلاحی با اشاره به جزئیات این رویداد افزود: جام رسانه امید بهمدت دو روز برگزار میشود و با حضور حدود ۸۰۰ فعال رسانهای از سراسر کشور، خبرنگاران رسانههای خارجی و تیمهای رسانهای جهادی بزرگترین گردهمایی رسانهای سال است.
به گفته وی هدف این رویداد، گسترش جریان تولید خبر خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاوردهای ایران اسلامی در قالبهای متنوع رسانهای است.
محورهای این رویداد جهاد علمی، جهاد خدمت، جهاد تبیین و پیشرفت ایران قوی با قالبهای متفاوت است.
شرکت کنندگان به صورت گروههای ۵ تا ۶ نفره یا به صورت انفرادی در این لیگ در قالب ویراستار خبر، گزارشگر، عکاس و فیلمبردار، متخصص هوش مصنوعی، متخصص تولیدمحتوای غیرمتنی، متخصص انتشار محتوا و تدوینگر در این رقابت حضور دارند.
اختتامیه این رویداد ملی در روز ۲۸ آبانماه با حضور خانواده معظم شهدا، مسئولان کشوری، لشکری و فعالان رسانهای کشور برگزار خواهد شد.