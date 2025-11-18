به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا کلوندی افزود: بر اساس ارزیابی متخصصان، بیشتر مراجعات اخیر به مراکز درمانی این استان ناشی از ویروس‌های فصلی تنفسی است که در این زمان از سال شیوع بیشتری دارند و علائم شبه‌آنفلوآنزا ایجاد می‌کند.

او تأکید کرد: بررسی‌های انجام شده در بخش عفونی کودکان و بیمارستان اکباتان نشان می‌دهد که در حال حاضر نشانه‌ای از ورود به فاز اپیدمی آنفلوآنزا در استان همدان مشاهده نمی‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه موارد نگران کننده از شیوع آنفلوآنزا در استان گزارش نشده است، تصریح کرد: بر اساس اعلام متخصصان این حوزه، در ۲ هفته اخیر هیچ موردی از سویه‌های آنفلوآنزای نوع کووید گزارش نشده است.

این مسئول گفت: گزارش‌های دریافت‌شده از مراکز درمانی دیگر استان ها، نیز همین موضوع را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد علت اصلی افزایش مراجعات، گردش ویروس‌های تنفسی فصلی است.

کلوندی با بیان اینکه نگرانی قابل‌توجهی از نظر گسترش آنفلوآنزا در حوزه کودکان وجود ندارد، افزود: در شرایط کنونی نشانه‌ای از شیوع گسترده آنفلوآنزا در استان وجود ندارد و وضعیت تحت کنترل گزارش شده است.

او به خانواده‌ها توصیه کرد: در صورت وجود علائم بیماری در کودکان از حضور آنها در مدارس ممانعت کنند و اصول بهداشتی فصل را با شستشوی مرتب دست‌ها و پوشش مناسب رعایت کنند.