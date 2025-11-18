پخش زنده
بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز، شاخص کیفی هوای بهبهان ۱۶۱ و اندیکا ۱۸۱ AQI ثبت شده است که نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروهها است.
همچنین شاخص آلودگی در شهرهای آغاجاری، خرمشهر، دزفول، شوشتر و لالی نشان دهنده آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.