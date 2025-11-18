به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان در حال حاضر همه محور‌های استان از جوی نیمه ابری تا ابری برخوردارمی باشندو جاده بجنورد- آشخانه - امین الله و سه راهی چمن بید مه آلود است.

تردد در همه جاده‌ها به صورت عادی و روان در حال جریان است.

کارشناسان هواشناسی اعلام کردند: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی جو تا قبل از ظهر امروز نسبتا ناپایدار، وزش باد و احتمال بارش‌های پراکنده به ویژه در ارتفاعات و مه‌گرفتگی پیش‌بینی شده است و به تدریج کاهش ابر و آسمان صاف تا قسمتی ابری است.

برای فردا تا اوایل هفته آینده جو پایدار و اغلب وزش باد و آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و از لحاظ دمایی هم روند کاهش نسبی تا پنج درجه‌ای دمای کمینه را تا اوایل هفته آینده در سطح استان انتظار داریم.

در شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه‌دمای هوای بجنورد ۸ و ۲۲ درجه بوده شهرستان فاروج با ۵ درجه و شهرستان مانه با ۲۷ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین مراکز‌های شهرستان‌ها گزارش شدند.