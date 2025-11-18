حضور مربی قزوینی در مسابقات جام جهانی فوتسال
خبرهایی از حضور مربی قزوینی در مسابقات جام جهانی فوتسال تا مصاف والیبالیستهای مقدم قزوین مقابل نماینده تهران را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
محمودی در قامت مربی هدایت ملی پوشان را در نخستین جام جهانی ۲۰۲۵ فوتسال زنان بر عهده دارد.
تیم ملی در نخستین بازی خود در جام جهانی فوتسال بانوان دوم آذر به مصاف برزیل میرود.
برتری فوتسالیستهای پردیس مقابل عرشیای شهر قدس
تیم پردیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۳-۲ مقابل عرشیای شهر قدس صاحب برتری شد.
برای پردیس در این بازی علی رستمی، علی اصغر حسن زاده و ابوالفضل پرویزی گلزنی کردند.
نماینده استان با این نتیجه ۱۷ امتیازی شد و در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت.
مصاف والیبالیستهای مقدم قزوین مقابل نماینده تهران
تیم مقدم در هفته پنجم لیگ یک والیبال در تهران به مصاف نیروی هوایی میرود.
این دیدار ساعت ۱۶ امروز برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۸ امتیاز در رده دوم گروه دو لیگ یک والیبال قرار دارد.