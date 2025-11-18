پخش زنده
دومین دوره جام رسانه امید، بزرگترین رویداد تولید و انتشار محتوای رسانهای کشور، با هدف تولید محتوای امیدبخش در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این رویداد با حضور تیمهای بسیج رسانه و رسانههای داخلی و خارجی از سراسر کشور از امروز ۲۷ آبان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد و شرکتکنندگان در ۲۴ ساعت مداوم با تولید محتواهای رسانهای امیدآفرین به رقابت میپردازند.
پنج موضوع اصلی پیشرفت ایران قوی، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت و جهاد علمی محورهای برگزاری بزرگترین لیگ رسانهای ایران است.
تیم بسیج رسانه استان خوزستان که در دوره اول جام رسانه امید (اردیبهشت ۱۴۰۳)، رتبه اول را کسب کرده بود، حضوری فعال در این دوره دارد.
شرکتکنندگان در این رویداد میتوانند در قالبهای متنوع رسانهای از جمله خبر، گزارش، یادداشت، تولیدات ویدئویی، پادکست، عکسنوشت، اینفوگرافیک، گزارش تحلیلی، استوریموشن، موشنگرافیک، محتوای وب، تصاویر هوش مصنوعی و سایر تولیدات نوین آثار خود را ارائه دهند. ارزیابی آثار بر اساس شاخصهای حرفهای از جمله حجم و کیفیت محتوا، خلاقیت، استانداردهای روایت، میزان تأثیرگذاری و بازخورد مخاطب انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، برخی از سخنرانان این رویداد رسانهای، مدیران خوزستانی هستند.