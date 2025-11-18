به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ضرورت واکسیناسیون به‌موقع دام ،کنترل دقیق ورود و خروج دام و رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحد‌های پروار بندی ،توجه ویژه به موازین بهداشتی در کارخانه های خوراک دام و مراکز جمع‌آوری شیر خام، پوشش بیمه ای ، آموزش بهره‌برداران و اطلاع‌رسانی فوری موارد مشکوک بیماری به اداره دامپزشکی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.