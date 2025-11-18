بازرسان بازار در دامغان ضمن ارجاع پرونده چهار واحد صنفی متخلف به تغزیرات حکومتی به نانوایی های متخلف هم تذکر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس اداره صمت شهرستان دامغان با اشاره به تشدید نظارت بر بازار گفت: در این بازارسی ها که فرماندار دامغان نیز ناظران را همراهی می کرد ، پرونده چهار واحد صنفی متخلف میوه و تره بار ، فراورده های پروتئینی و نانوایی‌ به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

حمید صالحی افزود: تعدادی از نانوایانی که نان با کیفیت مناسب عرضه نمی کردند هم تذکر گرفتند.

از ابتتدای امسال تاکنون پنج هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی دامغان انجام و به شناسایی ۵۰۰ واحد متخلف منجر شده است.