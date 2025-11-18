به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح با هدف نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها با مشارکت کارشناسان اداره صمت ، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اجرا می شود.

به گفته رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار ، یکی از تخلفات پرتکرار این فروشگاه ها، اعلام تخفیف غیر واقعی فروش کالاست.

مسعود علیزاده گفت: اعلام تخفیف و درج قیمت های غیر واقعی مصداق گران فروشی و تخلف است و برخورد با آن در دستور کار بازرسان صنفی قرار دارد.