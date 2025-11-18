پخش زنده
امروز: -
مسئول بسیج رسانه کشور با اشاره به آغاز دومین دوره جام رسانه امید، این رویداد را بزرگترین میدان تولید محتوای امیدآفرین در کشور دانست و گفت: در این رویداد تلاش میکنیم روایتهای روشن از پیشرفت ایران را تقویت کنیم و گام مؤثری در ارتقای امید اجتماعی برداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی کارآموزیان در مراسم آغاز این رویداد با ابراز خرسندی از حضور خبرنگاران، مدیران رسانه، کنشگران و نمایندگان رسانهای از کشورهای اروپایی، آسیایی و منطقه افزود: امروز و فردا میزبان جمع بزرگی از فعالان رسانهای هستیم؛ از دانشکدههای رسانه، مجموعههای جهادی، حوزه بینالملل و همچنین اصحاب رسانه داخلی. این حضور گسترده نشان میدهد روایت امید و پیشرفت، دغدغه مشترک جامعه رسانهای است.
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد در سال گذشته گفت: در دوره قبل، ۱۳ گروه و نزدیک به ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف در روایت پیشرفت مشارکت داشتند. امسال نیز تلاش کردهایم با تنوع قالبها و حوزهها، زمینه تولید محتوای اثرگذار و باکیفیت را فراهم کنیم.
مسئول بسیج رسانه کشور تأکید کرد: هدف ما این است که دستکم یک درصد فضای امیدآفرینی در جامعه ارتقا پیدا کند. مردم ما زیر فشار اخبار منفی قرار دارند و رسانهها میتوانند با روایت درست واقعیتها، نگاه روشنتری نسبت به آینده ایجاد کنند.
کارآموزیان با اشاره به حضور تیمهای صدا و سیما در این رویداد گفت: پخش زنده و ضبط ارائهها برای انتشار در شبکههای مختلف سیما در دهه مبارکه پیشرو انجام خواهد شد. این رویداد تمرین جدی برای کار گروهی، شبکهسازی و همافزایی رسانهای است.
او در پایان با اشاره به اینکه «جام رسانه امید» هدیهای از فعالان رسانه به حضرت زهرا (س) است، افزود: امیدواریم این دوره به تجربهای ماندگار برای نسلهای آینده رسانه تبدیل شود و نام بزرگترین لیگ رسانهای جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ به دست شما عزیزان رقم بخورد.