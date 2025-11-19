پخش زنده

باغداران شاهرودی روزهای آخر برداشت انار از ۳۵۰ هکتار از باغ های این شهرستان را سپری می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شهرستان شاهرود ۴۱۰ هکتار باغ انار دارد که ۳۵۰ هکتار آن بارور است.
حمید آقابیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: بیشترین سطح زیر کشت انار در این شهرستان در بخش مرکزی و بیارجمند است.
ملس ساوه، رباب نی ریز، بجستانی و رقم ترش و شیرین محلی مهمترین ارقام تولیدی انار در شاهرود است.
انارهای درجه دو و سه که حدود ۳۰ درصد از تولید باغهای شاهرود را شامل میشود در کارگاههای خانگی فرآوری و به محصولاتی مانند رب انار، آب انار، لواشک انار، ناردون تبدیل و به بازار عرضه میشود.
پیش بینی میشود امسال ۳ هزار و ۹۵۰ تن انار در شاهرود برداشت شود.