



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست سوم اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی که دیشب در تخت جمشید برگزار شد، چهار تن از استادان دانشگاه شیراز با ارائه سخنرانی‌های تخصصی، ابعاد تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دوران کوروش بزرگ و امپراتوری هخامنشی را با استناد به اسناد تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی تشریح کردند.

بر پایه بررسی‌های جدید باستان‌شناسی و اسناد تاریخی، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این اندیشه‌ها که در سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌های «دروازه ملل» تخت‌جمشید تبلور یافته، ارائه شد .

در این نشست، پژوهشگران و استادان تاریخ دانشگاه شیراز در چهار سخنرانی مجزا، شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی، تاثیر اندیشه کوروش در سنت فکری غرب، میراث او در پارسه و پاسارگاد و جایگاه زنان در دوره هخامنشی را بر پایه اسناد تاریخی، باستان‌شناختی و متون کلاسیک تشریح کردند.