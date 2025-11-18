پخش زنده
کودک هفت سالهای که سبب صلح و سازش بین ۲ همسایه شده بود، به عنوان کوچکترین صلحیار کشور در اردبیل تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل، با اشاره به نقش بیبدیل مردم در ترویج فرهنگ صلح و سازش، اظهار کرد: گاه یک پیام الهامبخش حتی اگر از زبان یک کودک باشد، میتواند کاری کند که دهها ساعت مذاکره نمیتواند.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسین علوی افزود: چندی پیش پسر هنرمند هفت ساله اردبیلی که از نوازندگان و خوانندگان خردسال موسیقی اصیل آذربایجانی (موغام) است، پس از شنیدن درگیری ۲ همسایه در منزل مادربزرگ خود و مطلع شدن از طرح پرونده در دادگاه، با اصرار از پدرش خواست که او را به شعبه رسیدگی ببرند تا برای آشتی آنها قدمی بردارد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: این هنرمند کوچک وقتی وارد شعبه شد، با معصومیت کودکانه صورت طرفین را بوسید و قطعهای با مضمون دوستی و آشتی اجرا کرد، نفَس پاک و نیت صادقانه این کودک به دلها نشست و همان جا طرفین با گذشت و احترام متقابل از ادامه اختلاف صرفنظر کرده و صلح و سازش کردند.
علوی گفت: این رفتار ارزشمند نشان میدهد که فرهنگ صلح، حد و مرز سنی نمیشناسد و گاهی یک کودک میتواند بزرگترین پیام را به جامعه منتقل کند و به همین مناسبت، این هنرمند خردسال را به معاونت حل اختلاف دعوت کردیم و به عنوان کوچکترین صلحیار کشور از او تجلیل به عمل آوردیم.
وی بیان کرد: امید است چنین الگوهای الهامبخشی موجب تقویت روحیه گذشت، همدلی و حل مسالمتآمیز اختلافات در میان خانوادهها و محلات شود؛ چرا که آرامش اجتماعی نتیجه همین صلحهای کوچک، اما تأثیرگذار است.