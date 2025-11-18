به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: پرونده قاچاق ۳۰۰ کیسه کود شیمیایی اوره به ارزش چهار میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.



قهرمان شاهی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.



به گفته شاهی، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، چهار میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: سپاه پاسداران شهرستان دلفان، کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.