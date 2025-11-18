به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس بسیج رسانه کشورگفت: دومین دوره «جام رسانه امید»، بزرگ‌ترین رویداد تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای کشور، با هدف تولید محتوای امید‌بخش و روایت پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی در تهران آغاز شد.

مرتضی کارآموزیان در مراسم افتتاحیه لیگ بین المللی جام امید گفت: این رویداد با حضور تیم‌هایی از ۳۱ استان ؛ فعالان رسانه‌ای از دانشکده‌های رسانه ، گروه‌های جهادی رسانه‌ای و بسیج رسانه از سراسر کشور و ۴۵ خبرنگار از ۱۳ کشور جهان، از امروز ۲۷ آبان آغاز شده است و تا فردا( ۲۸ آبان) ادامه دارد ؛ شرکت‌کنندگان در ۳۶ ساعت مداوم با تولید محتوا‌های رسانه‌ای امید‌آفرین به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: پنج موضوع اصلی پیشرفت ایران قوی، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت و جهاد علمی محور‌های برگزاری بزرگترین لیگ رسانه‌ای ایران است.

کار آموزیان اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این رویداد می‌توانند در قالب‌های متنوع رسانه‌ای از جمله خبر، گزارش، یادداشت، تولیدات ویدئویی، پادکست، عکس‌نوشت، اینفوگرافیک، گزارش تحلیلی، استوری‌موشن، موشن‌گرافیک، محتوای وب، تصاویر هوش مصنوعی و سایر تولیدات نوین آثار خود را ارائه دهند.

به گفته رییس بسیج رسانه کشور، ارزیابی آثار بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای از جمله حجم و کیفیت محتوا، خلاقیت، استاندارد‌های روایت، میزان تأثیرگذاری و بازخورد مخاطب انجام خواهد شد.

خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا وسیمای آذربایجان غربی به این رقابتها گفت: تیم رسانه‌ای استان که در دوره اول جام رسانه امید (اردیبهشت ۱۴۰۳)، رتبه دوم را کسب کرده بود، در این دوره نیز حضوری فعال دارد تیم استان با ترکیبی تازه‌نفس، توانمند و کاملاً تخصص محور وارد این رقابتها شده است.

زیبا محمدی ادامه داد: ترکیب اعزامی آذربایجان‌غربی در دومین دوره شامل ۶ نیروی تخصصی تولید محتوا در حوزه‌های خبر، گزارش، گرافیک، اینفوگرافیک، موشن و چندرسانه‌ای است ، در کنار این تیم، ۳ نفر در بخش پشتیبانی فنی و محتوایی همراهی خواهند کرد تا روند کار در مدت مسابقه بدون وقفه پیش برود.