نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی امروز با حضور فرماندهان ارشد انتظامی، مقام‌های وزارت نفت و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی امروز با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی، سردار امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر نفت یا نماینده وی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه انرژی و مبارزه با قاچاق افتتاح شد.

در این همایش، مسئولان ارشد به تشریح آخرین وضعیت قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور، چالش‌های میدانی و حقوقی، و الزامات تقویت سامانه‌های نظارتی پرداخته می‌شود.

موضوعاتی همچون یکپارچه‌سازی اطلاعات، ارتقای سازوکار‌های هوشمند رصد و پایش، به‌روزرسانی فرایند‌های تعزیراتی، و برنامه‌ریزی مشترک میان نیروی انتظامی، وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق از محور‌های اصلی این نشست بود.

همچنین تقویت همکاری‌های سازمانی، ارزیابی تهدید‌های نوظهور در زنجیره تولید و توزیع سوخت، و بررسی راهکار‌های کاهش خلأ‌های قانونی از دیگر اهداف مطرح‌شده در این همایش عنوان شد.

این همایش ملی دو روزه است و نشست‌های تخصصی و کارشناسی آن فردا نیز ادامه دارد.