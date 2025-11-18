پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی اهواز از کشف و توقیف ۱۵۰۰ کیلوگرم گوشت مخلوط اسب و گاو در یک واحد بستهبندی فرآوردههای خام دامی و جلوگیری از توزیع این فرآوردههای غیرمجاز در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی قریشی اظهار کرد: در جریان بازرسیهای مستمر کارشناسان دامپزشکی اهواز از مراکز بستهبندی و فرآوری فرآوردههای خام دامی، محمولهای مشکوک به میزان حدود یک و نیم تُن گوشت فاقد هویت و بدون مجوز بهداشتی در یکی از کارگاههای فعال در سطح شهرستان شناسایی شد.
وی افزود: عملیات بازرسی، نمونهبرداری و توقیف محموله با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام و نمونهها برای تعیین گونه، به آزمایشگاه ادارهکل دامپزشکی استان خوزستان ارسال شد.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز ادامه داد: نتایج آزمایشهای تخصصی نشان داد گوشتهای کشفشده ترکیبی از گوشت اسب و گاو بودهاند که پیش از ورود این فرآوردهها به چرخه توزیع، توسط کارشناسان دامپزشکی شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.
قریشی در ادامه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه دامپزشکی با هرگونه تهدید علیه سلامت جامعه گفت: دامپزشکی در برابر تخلفات حوزه سلامت عمومی هیچگونه اغماضی ندارد و این اقدام در راستای حفظ امنیت غذایی و اجرای دقیق مقررات بهداشتی انجام شده است.
وی بیان کرد: از شهروندان میخواهیم هنگام خرید گوشت و فرآوردههای خام دامی، به مهر دامپزشکی، شماره پروانه و برچسب معتبر توجه و از خرید محصولات فلهای یا فاقد مشخصات بهداشتی خودداری کنند.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند تا رسیدگی و اقدام قانونی انجام شود.