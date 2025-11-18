پخش زنده
استاندار گیلان در دیدار با رئیس منطقه آستراخان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حمل و نقل دریایی و زمینی گفت: گیلان آمادگی دارد با توسعه پروازها، افزایش تردد کشتیها و تکمیل خط ریلی رشت–آستارا، سطح مبادلات با روسیه را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، با اشاره به سابقه طولانی روابط دریایی ایران و روسیه گفت: ظرفیتهای امروز در حوزه حملونقل دریایی قابل مقایسه با چهار دهه قبل نیست و اکنون کشتیهای ایرانی توان بارگیری چندبرابری دارند.
وی با بیان اینکه گیلان علاقمند است میزان تردد کشتیها بین بنادر ۲ کشور افزایش یابد، گفت: تحقق این مهم بدون شک باعث توسعه اقتصاد و روابط تجاری میان گیلان و آستراخان خواهد شد.
استاندار گیلان بر لزوم برقراری پروازهای منظم بین رشت و آستراخان تأکید کرد و افزود: پروازها میان گیلان و آستراخان در سالهای گذشته چندین مرتبه آغاز شد، اما استمرار نداشت و با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و منطقه آزاد امکان برقراری پروازهای ثابت وجود دارد.
هادی حق شناس همچنین با تشریح ظرفیتهای اقتصادی گیلان در تولید برنج، مرکبات و بهویژه شیلات بیان کرد: بستههای معرفی ظرفیتها و اطلاعات تکمیلی در اختیار هیئت روسی قرار خواهد گرفت.
وی به پروژه راهبردی اتصال ریلی رشت–آستارا اشاره و تصریح کرد: ۱۶۲ کیلومتر از مسیر باقی مانده است و با پیگیری رؤسای جمهور ایران و روسیه و توافقات صورتگرفته با معاونان نخستوزیر روسیه و آذربایجان، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و بخش عمده آن تا پایان سال به پیشرفت قابل توجهی خواهد رسید.
هادی حقشناس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صادرات روسیه از مسیرهای طولانی دریای سیاه، مدیترانه و اقیانوس هند عبور میکند، گفت: مسیر ایران از بندرعباس تا بندرانزلی و آستارا کوتاهترین و اقتصادیترین مسیر برای انتقال کالا به روسیه است.
ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه نیز در دیدار با استاندار گیلان، بر ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و گسترش زیرساختهای حملونقل میان گیلان و آستراخان تأکید کرد.
وی با اشاره به روابط دیرینه دو منطقه، توسعه همکاریهای برادری با گیلان را یک اولویت راهبردی دانست و افزود: از گسترش برنامههای مشترک استقبال میکنیم.
رئیس منطقه آستراخان، توسعه ظرفیتهای بنادر آستارا و انزلی را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: افزایش توان عملیاتی این دو بندر میتواند حجم مبادلات تجاری را بهصورت چشمگیری ارتقا دهد.
بابوشکین همچنین تکمیل راهآهن رشت–آستارا را پروژهای حیاتی برای آینده روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: اتصال ریلی پایدار، مسیر کریدور شمال–جنوب را تقویت کرده و سرعت و سهولت تبادل کالا را بهطور محسوسی افزایش خواهد داد.
وی با تأکید بر گسترش تردد کشتیها در دریای خزر، تصریح کرد: آستراخان آمادگی دارد همکاریهای لجستیکی و فعالیت خطوط دریایی میان دو منطقه را بهصورت گسترده توسعه دهد.