توافق خواهرخواندگی ساری و آستراخان پس از ۱۱ سال با تأکید دو طرف بر توسعه مبادلات اقتصادی، گردشگری و سلامت احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران در نشست با «ایگور بابوشکین» استاندار آستراخان روسیه در نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: مازندران با جمعیت ثابت ۳٫۵ میلیون و جمعیت متغیر ۲٫۵ میلیون نفری، در تأمین ۱۳ درصد امنیت غذایی کشور نقش دارد و آماده توسعه روابط با آستراخان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان افزود: مازندران در تولید برنج، مرکبات و گوشت سفید رتبه نخست کشور را دارد و در حوزه گردشگری سلامت کاملاً آماده ارائه خدمات به گردشگران روس است.

استاندار مازندران بر لزوم ایجاد بازارچه‌های مشترک و تسهیل تبادلات مالی تأکید کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های مشترک، ایجاد صندوق‌های مشترک مالی و فعال‌سازی واحدهای تجاری می‌تواند همکاری‌ها را تسهیل کند.

ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان نیز در این نشست با بیان اینکه ایران شریک استراتژیک روسیه است، گفت: بیش از ۳۰ سال از موافقتنامه همکاری میان مازندران و آستراخان می‌گذرد و باید نقشه راهی برای اجرای کامل آن تدوین شود.

وی از رشد ۵۴ درصدی صادرات و ۳۷ درصدی واردات میان ایران و روسیه در سال گذشته خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۷۳ شرکت با سرمایه ایرانی در آستراخان فعال هستند و باید سطح روابط تجاری تقویت شود.