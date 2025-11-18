پخش زنده
کتاب خانوم ماه نوشته ساجده تقی زاده به چاپ بیستوچهارم رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب «خانوم ماه» نوشته ساجده تقی زاده، مفتخر به تقریظ رهبر انقلاب روایتی از زندگی خانم «ناز علینژاد» همسر شهید شیرعلی سلطانی است.
ساجده تقیزاده، نویسنده کتاب «خانوم ماه»، گفت: هدف اصلی از نگارش این کتاب، روایت سهم فراموششده زنان فارس و شیراز در دفاع مقدس بوده؛ زنانی که همسر، مادر یا خواهر شهید بودهاند و در پشت جبهه نقشی تعیینکننده داشتند.
ساجده تقیزاده تاکنون ۱۷ عنوان کتاب در حوزههای شعر، پژوهش، داستان و رمان منتشر کرده و «خانوم ماه» نخستین رمان اوست.