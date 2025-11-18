



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب «خانوم ماه» نوشته ساجده تقی زاده، مفتخر به تقریظ رهبر انقلاب روایتی از زندگی خانم «ناز علی‌نژاد» همسر شهید شیرعلی سلطانی است.

۲۸ آبان ماه از تقریظ کتاب خانم ماه بهمراه دو کتاب دیگر رونمایی می‌شود.