مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: در اجرای طرح نذر خدمت ۳۰۰ نفر از اهالی روستا از خدمات مختلف داوطلبان جمعیت هلال احمر بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طرح میدانی نذر خدمت ۸ با محوریت جمعیت هلالاحمر استان و با حضور ۱۰۰ نفر از اعضا و داوطلبان، پزشکان و پیراپزشکان در منطقه کالیمانی از توابع شهرستان مانه اجرا شد.
در این برنامه، بیش از ۲۰ پزشک، پرستار، دندانپزشک و پزشک متخصص در رشتههای اطفال، آلرژی، مامایی و… به ارائه خدمات درمانی پرداختند.
این خدمات شامل ویزیت رایگان، معاینه تخصصی، ارائه داروی رایگان، خدمات دندانپزشکی و ترمیم دندان، مشاوره و مددکاری بود که تمامی اهالی منطقه را تحت پوشش قرار داد.
در بخش حمایتی، ۱۵۰ بسته معیشتی بین خانوادههای نیازمند توزیع شد و همچنین تیم آبرسانی هلالاحمر با هدف پشتیبانی از نیازهای حیاتی روستا، ۶۶ تانکر ذخیره آب را میان خانوارها توزیع کرد.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، فضای دوستدار کودک برپا شد و کودکان از برنامههای آموزشی، بازی، سرگرمی و آموزشهای ایمنی بهرهمند شدند. تیمهای سحر نیز با اجرای فعالیتهای رواناجتماعی و برنامههای نشاطآفرین، فضای شاد و امیدبخشی برای خانوادهها فراهم کردند.
تیمهای درمانی در ادامه خدمات خود، غربالگری سلامت، توانبخشی و اسکن کف پا ویژه بیماران کمتحرک و نیازمند خدمات فیزیوتراپی را انجام دادند.
جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اعلام کرد: اجرای طرح «نذر خدمت ۸» با هدف ارتقای سطح سلامت، کاهش فشارهای معیشتی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق کمبرخوردار انجام شده است.