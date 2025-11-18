پخش زنده
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر گفت: با هدف ایجاد همکاری علمی، فنی، سرمایهگذاری و اجرایی در زمینه راهاندازی خط تولید، مونتاژ و بستهبندی باتریهای لیتیوم یون در داخل کشور، بر مبنای ظرفیتهای مشترک طرفین، تفاهمنامهای بین توانیر و شرکتهای تولید کننده داخلی و خارجی در این حوزه مبادله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد الهداد در این زمینه گفت: همگام با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور، یکی از قطعات تکمیل پازل در ارزشآفرینی این توسعه توجه به بهرهگیری از ذخیرهسازهای انرژی است که در سایر کشورهای پیشرو در این حوزه با هدف تأمین و تداوم انرژی در حال تعمیق دانش و ساخت است.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر افزود: در همین جهت شرکت توانیر تمرکز بر بومیسازی ذخیرهسازها مبتنی بر الزامات شبکه را مدنظر قرار داده و این تفاهمنامه مبادله شده است.
وی با تاکید بر لزوم انتقال دانش و خطوط تولید ذخیرهسازهای انرژی در جهت رفع نیازهای شبکه برق، دستیابی به این مهم از طریق این تفاهمنامه را مهم قلمداد کرد.