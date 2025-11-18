به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پالایشگاه دهم گفت: این پالایشگاه با اجرای مجموعه‌ای از تعمیرات کلیدی، اقدامات پیشگیرانه و عملیات نوآورانه موفق شد ظرفیت تولید آب شیرین خود را از ۱۳۰ مترمکعب در ساعت به ۲۰۰ مترمکعب در ساعت افزایش دهد و به پایداری کامل در تأمین آب مورد نیاز واحد‌های فرآیندی دست یابد.

حمید رحیمی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های تولید آب شیرین در این پالایشگاه اظهار داشت: در پالایشگاه دهم سه دستگاه آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که در سال‌های گذشته هر کدام از آنها در دو نوبت تحت عملیات اسیدشویی قرار گرفته‌اند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: عملیات تعویض کامل تیوب‌های پکیج نخست توسط واحد تعمیرات پالایشگاه با موفقیت انجام شد و این پکیج اکنون با ظرفیت اسمی و طراحی‌شده در مدار تولید قرار دارد.» به گفته وی، این اقدام نقش مهمی در افزایش راندمان و پایداری تولید آب شیرین داشته است.

رحیمی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی واحد‌های تعمیرات و بهره‌برداری، تیوب‌های پکیج‌های دوم و سوم نیز تا پایان سال تعویض خواهد شد. با تکمیل این پروژه‌ها، ظرفیت تولید آب شیرین پالایشگاه به سقف طراحی خود بازمی‌گردد و پایداری شبکه تأمین آب به طور کامل تضمین خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی سیستم گفت: در حال حاضر میزان تولید آب شیرین پالایشگاه فراتر از نیاز عملیاتی واحدهاست و این امر نشان‌دهنده عملکرد پایدار و مطلوب سامانه‌های تصفیه آب است.