کتاب «معنای زندگی سنتی با گویش یزدی» پس از ده سال تحقیق و نگارش، با هدف معرفی میراث فرهنگی، آداب و رسوم و گویش اصیل یزد به مخاطبان داخلی و جهانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، کتاب «معنای زندگی سنتی با گویش یزدی» که حاصل ده سال پژوهش مداوم در حوزه فرهنگ، آداب و گویش مردم یزد است، در مراسمی رسمی رونمایی شد. این اثر ۳۶۰ صفحه‌ای به بررسی ابعاد مختلف زندگی سنتی مردم یزد در یک قرن اخیر می‌پردازد.

قزوینیان نویسنده کتاب، در این مراسم با اشاره به محتوای گسترده اثر، گفت: در این کتاب مجموعه‌ای از آداب و رسوم، گویش‌های محلی، سنت‌ها، آب‌انبار‌ها و قنات‌های یزد ثبت و مستند شده است. وی افزود این کتاب علاوه بر پرداختن به آیین‌های اجتماعی، به موضوعاتی همچون غذا‌های سنتی، آثار تاریخی، خانه‌های قدیمی، شب‌های چله، نوروز و مراسم محرم نیز می‌پردازد و همه این موارد در قالب یک زندگینامه روایت شده است.

قزوینیان هدف اصلی از نگارش این کتاب را معرفی آثار تاریخی و هویت فرهنگی یزد به جهانیان و همچنین حفظ و احیای اصالت‌ها و گویش‌های این دیار عنوان کرد.