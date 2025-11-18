مدیر آموزش و پرورش اندیمشک با انتقاد از فعالیت و تبلیغات بدون نظارت مراکز آموزشی غیرمجاز در این شهرستان گفت: فعالیت این مراکز آموزشی غیرمجاز مشکل فراوانی ایجاد کرده است و باید جلوی تبلیغ این مراکز گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام سپهریان بیان کرد: انتظار از شهرداری این است که قبل از اجازه نصب بنر در سطح شهر، استعلام لازم از مجوز دار بودن این مراکز را از آموزش و پرورش اخذ کند.

مدیر آموزش و پرروش اندیمشک با اشاره به آخرین وضعیت اردوگاه دانش آموزی این شهرستان بیان کرد: پرونده اردوگاه به نتیجه رسید و قرارداد پیمانکار فسخ شد که این گامی مهم در احیای اردوگاه است.

سپهریان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تکمیل طرح‌های آموزشی در حال ساخت گفت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان تکمیل و بهره برداری از تمام مدارس در حال ساخت اندیمشک تا پیش از آغاز سال تحصیلی آینده را تقبل کرده است.

وی اظهارکرد: زمین‌های با کاربری آموزشی در شهرستان در گذر زمان به شکل‌های مختلف یا واگذار و یا تغییر کاربری شده‌اند و این موجب شده تا زمینی برای اجرای طرح‌های آموزشی در اندیمشک در اختیار آموزش و پرورش نباشد.

او افزود: درخواست از شهرداری اندیمشک این است که زمین‌ها با کاربری آموزشی را به آموزش و پرورش معرفی کنند تا اقدام‌های حقوقی برای حراست از این زمین‌ها انجام شود.

مدیر آموزش و پرروش اندیمشک گفت: شورای ائتلاف نماد (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان) با هدف حمایت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان براساس شیوه نامه ابلاغی مانند سایر شهرستان‌های کشور در اندیمشک نیز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان با برگزاری آزمون‌هایی توسط معاونت پرورشی احصا شده است، افزود: نتایج آزمون‌های سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان تحلیل شده و بر اساس ارزیابی انجام شده بیش از ۹ هزار دانش آموز در اندیمشک نیاز به حمایت مشاوره‌ای دارند.

حدود ۳۰ هزار دانش آموز شامل ۱۵ هزار و ۲۵۰ دانش آموز پسر و ۱۴ هزارو ۷۵۰ دانش آموز دختر در مقطع‌های مختلف تحصیلی در اندیمشک مشغول تحصیل هستند.