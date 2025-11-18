به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی ایرانمنش گفت: پس از توقف مقطعی پرواز عتبات عالیات شرکت مجری که پیش از این روز‌های شنبه انجام می‌شد و با پیگیری‌های مجدد شرکت مجری، در روز‌های دوشنبه هر هفته زائران کرمانی با شرکت هواپیمایی ایران ایر به مقصد نجف اشرف اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: اکنون روز‌های دوشنبه و چهارشنبه از کرمان به نجف اشرف، اعزام‌های عتبات عالیات تحت نظارت سازمان حج و زیارت با مجری گری ۲ شرکت خدمات زیارتی در حال انجام است.

مدیر حج و زیارت استان کرمان در ادامه به متقاضیان تشرف زیارت عتبات عالیات هشدار داد: مراقب کاروان‌های غیرمجاز و آزادبر‌ها باشند.

وی گفت: متاسفانه افراد آزادبر و کاروان‌های غیرمجاز فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت با فعالیت در فضای مجازی، نصب تراکت در سطح شهر و گاهی حضور در مجالس و هیئت‌های مذهبی با تبلیغات کذب و بی اساس سفر‌های ارزان قیمت و قسطی، از مشتاقان سفر به عتبات عالیات عراق در مکان‌های نامشخص ثبت‌نام می‌کنند که این موضوع سبب بروز مشکلات فراوانی برای زائران شده و پرونده شکایات زائران اعزامی زیادی از این افراد سودجو در مراجع ذیصلاح در دست بررسی است که متاسفانه این شکایات طی امسال افزایش چشم گیری داشته است.

ایرانمنش به مشتاقان سفر به عتبات عالیات عراق توصیه کرد: با مراجعه به دفاتر زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت و یا از طریق سامانه atabatorg.haj.ir کاروان و تاریخ سفر خود را انتخاب کنند تا در صورت بروز هر گونه مشکل، سازمان حج و زیارت قابلیت پیگیری شکایت زائران از شرکت‌های مجری و کارگزاران زیارتی به عتبات عالیات عراق را داشته باشد.