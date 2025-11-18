پخش زنده
امروز: -
دولت انگلیس مدتهاست در همسویی با گروههای راست افراطی، رویکرد ضدمهاجران و سختگیرانهترین سیاستها علیه پناهجویان و مهاجران را در پیش گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وزیر کشور انگلیس عصر دوشنبه به وقت محلی در مجلس انگلیس با رونمایی از طرح دولت اعلام کرد دوره پناهندگی دائمی با شرایط قبلی در این کشور به پایان رسیده و فقط اقامت موقت و مشروط با محدودیتهای ویژه در دستور کار است تا بتوان پناهجویان را با تشخیص دولت از این کشور اخراج کرد.
شعبانه محمود در واکنش به انتقادها از جمله هم حزبی هایش گفت: من قبلا هم گفتهام که ما مشکلی اساسی داریم و اخلاقا وظیفه داریم آن را برطرف کنیم. نظام پناهجویی ما ورشکسته است و این نظام معیوب، موجب اختلافات فراوان در این کشور شده است. اصلاحاتی که من پیشنهاد کردهام میتواند اشکال این نظام را برطرف کند.
در رویکرد جدید دولت انگلیس در قبال مهاجران و پناهجویان، تغییرات اساسی برای درخواست پناهندگی، اسکان، کار و برنامه حمایتی از آنان ایجاد و دست دولت برای قطع حمایتهای اجتماعی و اخراج مهاجران کاملا باز شده است.
اهم سیاستهای ضد پناهندگی دولت انگلیس عبارتند از:
۱. در صورت امن تشخیص داده شدن کشور پناهجو، وی به وطنش بازگردانده میشود و برای این منظور، هر ۳۰ ماه، یک بار امن بودن کشور پناهنده، بررسی میشود؛
۲. پناهجویانی که درخواستشان پذیرفته شود، ۲۰ سال باید کار کنند تا بتوانند روادید دائم انگلیس را دریافت کنند؛
۳. حق آوردن اعضای خانواده پناهنده، محدود میشود؛
۴. حمایت از پناهنده، در زمان بررسی درخواست وی، مثلا تامین مسکن یا کمک مالی، لغو میشود؛ ۵. با تغییر در روابط انگلیس با نهادهای حقوق بشری و قضایی اروپا، امکان اخراج پناهندگان از انگلیس آسان میشود و
۶. اگر دولتهای کنگو، آنگولا و نامیبیا، پناهندگان اخراحی خود را به سرعت بازنگردانند، روادید ورود به انگلیس، به شهروندان این کشور داده نخواهد شد. "
دولت میگوید هدف از این اقدامات از بین بردن انگیزه ورود مهاجران غیر قانونی به این کشور است.
در طرح جدید دولت انگلیس، اقامت اولیه برای پناهجویانی که سزاوار اعطای پناهندگی باشند دو و نیم سال با قابلیت تمدید در نظر گرفته شده است، با قید اینکه فقط در صورتی که احتمال بازگشت مجدد وجود داشته باشد.
همچنین اعطای اقامت دائمی که تاکنون پس از پنج سال به واجدان شرایط اعطا میشد با دورههای طولانیتر و تا پس از بیست سال اقامت موقت، افزایش یافته است و دولت مجاز شده هر زمان تشخیص دهد کشوری که پناهجویان از آنجا آمدهاند و امن تشخیص داده است پناهجویان را اخراج کند.
دولت انگلیس که طرح خود را از کشور دانمارک الهام گرفته، کشوری که مشهوراست سختگیرانهترین قوانین ضد مهاجرتی و پناهجویی را در میان کشورهای اروپایی دارد، همچون دولت آمریکا و دولتهای قبلی انگلیس، چند کشور را به عنوان محلی برای اخراج پناهجویان در نظر گرفته و تهدیدکرده چنانچه این کشورها مهاجرانی را که از انگلیس اخراج میشوند نپذیرند انگلیس نیز سیاستهای مجازات محور را علیه آنها اعمال خواهد کرد.
انتقال پناهجویان تا زمان رسیدگی به درخواستشان، از مراکز اسکان موقت به مراکز ارزانتر از جمله پادگانهای متروک ارتش از جمله رویکردهای جدید دولت است که البته از چند ماه پیش اجرای آن آغاز شده است.
رویکرد ضد مهاجرتی دولت واکنشهای تند گروههای حقوق بشری و حامیان حقوق مهاجران و نیز شماری از احزاب، از جمله حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات و نیز برخی سیاستمداران و حتی شماری از اعضای حزب حاکم انگلیس را در پی داشته است و آنان با اشاره به خشنودی گروههای راست افراطی و ضد مهاجران و مسلمانان همچون تامی رابینسون و نایجل فاراژ از طرح دولت، حزب حاکم کارگر را به تلاش برای تحقق خواستههای گروههای راست افراطی متهم کردند در حالی که در کارزار انتخاباتی با وعده مقابله با این رویکردها، رای مردم را کسب کردند و قدرت را به دست گرفتند.
شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس، در مجلس و رسانههای این کشوراز رویکرد سخت گیرانهتر علیه پناهندگان دفاع کرد.
به گفته کارشناسان، با این که انگلیس قبلا هم تقریبا همه راههای قانونی را برای درخواست پناهجویی بسته بود، با قوانین جدید، این کشور در مخالفت با پذیرش پناهندگان، تقریبا از همه دولتهای اروپایی، سخت گیرتر میشود.
بر اساس گزارشهای رسمی دولت، در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس امسال، ۸۵ هزار و ۱۱۲ نفر به انگلیس پناهنده شدند؛ که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که صدها هزار مهاجر را سال هاست پذیراشدهاند رقم بسیار اندکی برای این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود.
این در حالی است که شمار زیادی از مهاجران از کشورهایی آواره شدهاند و به انگلیس میآیند که هدف تهاجم آمریکا با همراهی انگلیس قرار گرفتهاند که افغانستان و عراق و سوریه و لیبی از جمله آنهاست.