معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل، گفت: برپایی نمایشگاهها در حوزههای مختلف پل ارتباطی بین تولیدکننده و بازار است تا بیواسطه محصولات عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل نادعلی یگانزاده در نشست جمعبندی نمایشگاه توانمندی بانوان در اردبیل، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد بستر واقعی برای معرفی توانمندیهای بانوان و کمک به رونق کسب و کارهای خانگی است.
وی افزود: خیلی از بانوان استان اردبیل استعداد تولید و مهارتهای فوقالعاده در حوزه مختلف نظیر صنایع دستی و تولیدات خانگی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و عرصه خدمات را دارند.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه فرصت و بستر مناسبی را برای دیده شدن و معرفی فروش محصولات تولیدی بانوان فراهم کرد تا این فاصله ایجاد شده بین تولید و عرضه را کم کرده و به صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی کمک کند تا از محیط خانه وارد چرخه اقتصادی شده و به نوعی استقلال مالی پیدا کنند.
یگانزاده گفت: برگزاری این نمایشگاه پل ارتباطی بین تولیدکننده و بازار است و امیدواریم در سالهای آینده با گستردگی بیشتر و به صورت مستمر برگزاری چنین نمایشگاههایی را شاهد باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه بیش از 90 غرفه با همراهی بیش از 300 نفر از بانوان کارآفرین و صاحبان کسب و کارهای خانگی از شهرستانهای استان اردبیل حاضر شده و با تنوع چشمگیر محصولات خود را عرضه کردند.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل استقبال مردم را از این نمایشگاه بسیار مطلوب عنوان کرد و یادآور شد: این امر نشانهای از اعتماد به توان بالای بانوان استان در رونق مضاعف به تولید و عرضه محصولات است.
یگانزاده اضافه کرد: بانوان حتی در منزل نیز میتوانند از مهارت خود درآمد کسب کنند که این خود نوعی افزایش اعتماد به نفس است و خانواده نیز از لحاظ مالی و توانمندی اقتصادی در مسیر رشد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: این نمایشگاه با همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر امور بانوان استانداری و مشارکت دستگاههای تخصصی، حمایتی و مراکز آموزشی دانشگاههای استان و شهرداری اردبیل برگزار شد و خوشحال هستیم که با استقبال خوبی نیز روبهرو شد.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل در ادامه یادآور شد: این همراهی نشاندهنده اهمیت و اعتماد به نقش بانوان در توسعه اقتصادی کشور و استان اردبیل است.
یگانزاده اظهار کرد: این رویداد تأثیر بسیار زیادی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و زمانی که یک خانم در خانه بتواند از مهارت خودش درآمد کسب کند، هم اعتماد به نفس او بالا رفته و هم کمک مالی و اقتصادی به خانواده است.
وی تصریح کرد: توسعه واقعی باید از دل خانه شروع شده و ما قصد داریم این نمایشگاه را به یک رویداد مستمر تبدیل کنیم تا هر سال فرصت بیشتری برای معرفی بانوان خلاق استان فراهم آید.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: بانوان ما باید بدانند که هیچ ایدهای کوچک نیست و باید فقط با جرأت و توان بالا کار را شروع کرده و در این زمینه اهداف را به پیش برد که ما نیز با پرداخت تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی حامی و پشتیبان آنها هستیم.