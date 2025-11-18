رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز، از کشف و ضبط سه قبضه اسلحه و جمع‌آوری حدود هزار متر تور دامی از متخلفین زیست محیطی توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل حوزه استحفاظی موفق شد دو گروه شکارچی را پیش از اقدام به شکار توقیف کند.

اصغر بلکی‌وند در این عملیات سه قبضه اسلحه تک‌لول ساچمه‌زنی که یک قبضه آن فاقد مجوز قانونی بود به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع گردید.

وی افزود: در مأموریتی دیگر که با گزارش به موقع همیاران محیط زیست انجام شد، حدود هزار متر تور دامی از سد حوضیان جمع‌آوری و ضبط گردید. این اقدام در راستای جلوگیری از صید غیرمجاز و حمایت از ذخایر ارزشمند آبزیان منطقه صورت گرفت.

بلکی‌وند با قدردانی از همکاری همیاران محیط زیست و مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست الیگودرز با جدیت و قاطعیت در برابر هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز ایستاده و از عموم شهروندان انتظار دارد در صورت مشاهده موارد مشابه، با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.